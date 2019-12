Une nouvelle directrice de la recherche chez Toulouse Business School

Toulouse Business School annonce le recrutement de Pascale Bueno Merino au poste de directrice de la recherche. « Elle s’appuiera sur une expérience cumulée de vingt ans en tant que professeure de management stratégique, titulaire de chaire et directrice de la recherche pour contribuer au rayonnement des travaux académiques et des expertises de l’école de management toulousaine », indique les responsables de l’établissement dans un communiqué. Elle succède à Denis Lacoste, qui occupait cette fonction depuis 2013.

Titulaire d’un doctorat et d’une habilitation à diriger des recherches (HDR) en sciences de gestion obtenus à l’Université de Caen Basse-Normandie, Pascale Bueno Merino a publié de nombreux travaux sur des sujets au cœur des problématiques des entreprises : internationalisation des PME, coopération inter-entreprises, impact de la recherche, entrepreneuriat féminin, entrepreneuriat agricole, intrapreneuriat.

Elle aura pour missions principales de définir la stratégie de recherche de TBS, de manager ses enseignants-chercheurs et d’accroître la visibilité nationale et internationale de leurs travaux. Le développement des programmes de doctorat ainsi que les collaborations de l’école avec des partenaires en France et à l’international font également partie de sa feuille de route.