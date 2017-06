Une nouvelle directrice pour le programme Bachelor de Toulouse Business School

Depuis le 1er juin 2017, Patricia Bournet a été nommée directrice du programme Bachelor de Toulouse Business School. Diplômée du programme Grande École et du Bachelor de TBS, elle est désormais rattachée au campus de Toulouse, après avoir passé plusieurs années au sein de l’antenne de TBS au Maroc.

Patricia Bournet, 38 ans, aura pour missions de piloter le programme pour l’ensemble du groupe (contenu pédagogique, accréditations, promotion, recrutement, etc.), et de poursuivre le recrutement des étudiants internationaux en s’appuyant sur les différentes antennes des campus de TBS (Toulouse, Barcelone et prochainement Casablanca). Elle devra enfin maintenir la position de leader du Bachelor de TBS. A terme Patricia Bournet développera des double-diplômes avec les partenaires internationaux de Toulouse Business School.