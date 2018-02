Une nouvelle inspectrice d’académie en Haute-Garonne

Elisabeth Laporte, directrice académique des services de l’éducation nationale de Dordogne depuis janvier 2017, prendra ses fonctions à Toulouse le 15 février prochain, pour occuper les fonctions d’inspectrice d’académie de Haute-Garonne.

Elle a débuté sa carrière comme professeur d’allemand à Toulouse, au

lycée Fermat et au lycée Jolimont et dans les académies d’Orléans-Tours et de Versailles. Elle a ensuite travaillé en tant que personnel de direction en zone

d’éducation prioritaire, notamment au lycée professionnel Paul Langevin de

Nanterre, et a ensuite dirigé le Greta de La Défense (Hauts-de-Seine) pendant

deux ans.

Elle remplace Jacques Caillaut, nommé à la direction académique de Dordogne, et sans doute fragilisé depuis quelques semaines par la situation conflictuelle au lycée Galliéni. Les enseignants de ce lycée professionnel situé au sud de Toulouse ont observé plusieurs jours de grève afin de dénoncer la violence de certains élèves difficiles. Un nouveau proviseur a été nommé et s’est vu adjoindre les service d’un conseiller technique chargé de la sécurité.