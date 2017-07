Haute-Garonne. Nouvelle nomination chez Scopelec

Dans le cadre de la mise en place de sa nouvelle organisation, le groupe Scopelec a nommé Vincent Bronet en qualité de directeur division Syscom. Arrivé en avril 2016 au sein de Scopelec comme directeur de la performance, Vincent Bronet, 39 ans, a été nommé peu après directeur de la transformation du groupe, du système d’informations et QSE.

Il conserve ses actuelles fonctions et succède à Jérôme Comin comme directeur Division Syscom afin de mener le développement de cette division nécessaire à la diversification du groupe Scopelec. Ce dernier compte aujourd’hui cinq divisions métiers (Infracom, Rip & Smart Cities, Syscom, Installation équipements réseaux, et Énergies services).

Le groupe Scopelec est présent dans soixante-seize sites en France et en Outre-Mer et spécialisé dans la conception et l’exploitation d’infrastructures de télécommunications publiques et privées. Il devrait réaliser en 2017 un chiffre d’affaires de près de 400 millions d’euros.