Toulouse. Une plate-forme logistique à Fondeyre en 2021

Toulouse Logistique Urbaine, filiale de Lumin’ Toulouse, gestionnaire du site depuis le 1er juiillet 2017, et Poste Immo, ont choisi le cabinet Eric Lapierre Expérience pour mener les travaux de la future plate-forme logistique de Fondeyre. Le site de 19.000 m2 dédié aux transports urbains de marchandises a pour vocation de devenir le point de passage obligé pour desservir la métropole, notamment par l’utilisation de modes de transport respectant l’envionnement.

Le projet de l’agence Eric Lapierre Expérience propose que les cinq bâtiments construits à la fin des années 1970 et le parking poids-lourds laissent la place à deux grandes halles d’une longueur d’environ 200 mètres et à un parking poids-lourds sécurisé de 144 places. Les toits des halles seront construits en sheds et rappelleront l’identité industrielle du site, tout en contribuant à son efficacité énergétique. Le démarrage des travaux est prévu début 2019 pour une livraison attendue au premier semestre 2021.