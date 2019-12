« Une réforme exigeante et génératrice d’opportunités… »

« Près d’un an après l’entrée en application de la réforme de la formation professionnelle (loi du 5/09/18), les mesures prévues par France Compétences continuent de bousculer les habitudes de l’ensemble des acteurs de la Formation professionnelle. Je retiens de l’année écoulée la mise en route du recours systématique au CPF par les salariés et les demandeurs d’emploi d’abord ; une impulsion vers la dynamisation de l’alternance avec l’élargissement du marché de l’apprentissage et la création de nouveaux CFA ; un nouveau signal fort envoyé aux entreprises pour renforcer leur rôle au cœur du processus de reconnaissance et d’acquisition de nouvelles compétences, particulièrement celles de moins de 50 salariés. La formation continue touche un public plus étendu grâce à un « recentrage » des dispositifs de son financement, bénéfique pour contrer l’a priori « élitiste » dont peut pâtir une business school par exemple. Enfin, le suivi de la qualité des actions de formation est renforcé pour légitimer l’émergence de nouveaux dispositifs d’apprentissage mettant l’accent sur la digitalisation de la relation aux contenus et accompagnements à distance adaptés.

Des publics en attente d’accompagnement…

Répartir différemment des fonds mutualisés en donnant accès à des enveloppes de moindre montant, afin de permettre à un plus grand nombre de se former : en permettant l’accès « facilité » à la labellisation de compétences, la réforme va contribuer à nous rendre, organismes de formation, contributeurs d’une forme de reconnaissance sociale de la compétence. Toutefois, une personne qui exerce aujourd’hui une responsabilité de niveau Bac +5 et souhaite légitimer son parcours initial avec un diplôme de niveau supérieur, vis-à-vis, par exemple, des interfaces avec lesquelles elle travaille, risque de se retrouver plus en difficulté pour le financer si le projet est de viser l’acquisition de ce titre à court/moyen terme. La nouvelle mécanique d’accès à la certification de compétences voulue par la réformer incite à un découpage dans le temps en « parcours d’achat » d’actions de formation. Ceci est indissociable d’un accompagnement plus spécifiquement consacré au volet financement de ces actions.

Une nouvelle lisibilité de l’offre…

Autre point important qui rejoint le précédent, l’incitation à l’utilisation dématérialisée de son compte personnel formation (CPF), bientôt accessible grâce à l’appli CPF dont la mise en ligne est prévue fin novembre par France Compétences. Elle va permettre de répertorier en un même lieu la liste des actions de formation éligibles au CPF, quelle que soit leur durée et inviter à plus de responsabilité du titulaire dans le choix de son action formation. Dans un souci de cohérence avec la logique de sécurisation des parcours professionnels, nous devons jouer le rôle de garants d’une offre, relevant des programmes certifiants classiques ou sur-mesure, qui continue de répondre aux pré-requis persistant pour l’accès à de nombreux emplois à responsabilités aux seins des entreprises régionales ou nationales ; la notion globale de « niveau de diplôme » demeure difficilement contournable. Cette responsabilité se double de celle de contribuer à l’autonomisation des usagers en préservant une logique de parcours individuels certifiants pour répondre au rythme d’acquisition des compétences compatibles durablement avec les besoins des entreprises de toute taille et la vitesse d’émergence de compétences inhérentes aux métiers de demain. »

Vanessa Gatti, responsable Promotion & Admission Formation Continue de Toulouse Business School

Photo Crédit TBS.

