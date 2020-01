L’Apap (Association des praticiens de l’accompagnement professionnel) se réunit autour d’un buffet pour communiquer sur l’ensemble de ses activités 2020 en présence des intervenants : ateliers, soirées, journées découverte, groupes, etc.

Cette association toulousaine s’intéresse au travail et à ses relations avec la santé des personnes et la performance des organisations. Elle accueille des psychologues, thérapeutes, sociologues, conseils RH, juristes, managers, etc.. L’objectif de cette réunion de rentrée est « s’ouvrir à de nouvelles propositions ». La soirée est gratuite et basée sur le principe de l’auberge espagnole.

Le samedi 11 janvier 2020 à partir de 18h30 à la salle Charbonnière, 17, rue Charbonnière à Toulouse. Inscription gratuite mais obligatoire sur le site des organisateurs.