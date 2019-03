Commerces. Uniqlo ouvre à Toulouse son plus gros magasin de province

Après des mois de rénovations et de travaux, le magasin Uniqlo situé au 3 rue du Poids-de-l’Huile ouvrira ses portes le jeudi 21 mars à 10 heures. Il s’agit de sa deuxième implantation après une première ouverture à Blagnac en 2016. Le géant japonnais du prêt-à-porter appartient à la société Fast Retailing, qui a réalisé 19,17 milliards de dollars de ventes en 2018, et qui détient d’autres marques de textile comme Comptoir des Cotonniers ou encore Princesse tam.tam.

Cette nouvelle ouverture, la vingt-septième en France, montre qu’Uniqlo continue de s’étendre dans l’Hexagone, son marché européen le plus porteur. Et toujours avec la même logique : privilégier les centre-villes sans délaisser pour autant les banlieues. En France, 60% des magasins Uniqlo sont implantés dans l’hypercentre, alors que le reste est situé en périphérie des villes.

Une quarantaine d’emplois

Mais sans le groupe toulousain GTO, et le promoteur immobilier Thierry Oldak, l’opération n’aurait pas eu lieu. C’est lui qui a racheté en 2013 cet immeuble haussmannien qui abritait auparavant les bureaux du voyagiste Fram. Les travaux de réhabilitation, auxquels ont pris part une vingtaine d’entreprises comme l’agence Lexa Conception ou la société de gros oeuvre Crespy, n’ont commencé qu’en novembre 2017 et se sont achevés onze mois plus tard, en septembre 2018. Il aura fallu encore quelques mois à Uniqlo, qui est seulement locataire des lieux, pour parfaire son installation, et enfin ouvrir ses portes aux Toulousains.

Car à Toulouse, Uniqlo a vu les choses en grand. L’immeuble de six niveaux de 2670 m², entièrement refait à neuf, réserve au sous-sol une surprise “historique” à ses clients : un vestige d’un rempart romain datant du Ier siècle après JC ! Il dispose d’une surface commerciale de 1194 m² disposée sur les quatre premiers niveaux, ce qui en fait le deuxième plus gros magasin en France, derrière celui d’Opéra à Paris. On y trouve des vêtements pour femmes, hommes et enfants. Et des styles variés, du “casual chic” au “sportswear décontracté”. Mais toujours à des prix abordables, “dans l’esprit Uniqlo”, explique la direction. Cette boutique est également un vecteur économique pour la Ville Rose puisqu’elle va faire travailler une quarantaine d’employés.

Louis Clément

Sur la photo : François Bonnefont, directeur du magasin à Toulouse, Martine Oldak, femme du promoteur Thierry Oldak, et Steve Belkacem, directeur régional d’Uniqlo, lors de la présentation de la nouvelle enseigne toulousaine. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco