Université Toulouse Jean-Jaurès : rentrée des étudiants sous haute surveillance

Les étudiants de l’université Jean-Jaurès devraient retrouver le chemin des cours ce jeudi 24 mai au matin. Cela ne leur était pas arrivé depuis le 6 mars dernier. Entre temps, l’université a été bloquée pendant deux mois par les étudiants et personnels opposés aux projets Idex et ORE. Alors que le campus a été évacué par les forces de l’ordre dans la nuit du 8 au 9 mai, la fermeture administrative qui a suivi a permis de faire un état des lieux après plusieurs semaines d’occupation.

« Les premiers devis que nous avons reçu concernent les travaux dans les bâtiments de l’Arche et de l’accueil. Ils avoisinent les 430.000 euros : la somme sera prélevée intégralement sur le budget de l’université », explique Richard Laganier, administrateur provisoire de l’établissement qui s’attend à voir la « note » gonfler au fil des semaines. D’autant qu’il faut ajouter le coût de la prestation à la société qui emploie les cinquante-cinq agents de sécurité mobilisés sur le site. « Cela devrait se chiffrer en centaines de milliers d’euros », estime Richard Laganier.

Une partie des examens se dérouleront à distance

Placés autour du site et devant les bâtiments, les agents de sécurité filtrent les accès sur l’ensemble du campus : mardi 22 mai matin, jour de la rentrée pour le personnel et les agents administratifs, ils ont empêché une tentative de blocage de la part des étudiants et des personnels de l’université. « Mon objectif est d’assurer une mission de service public afin que cette session d’examens (du 11 au 23 juin, NDLR) ait lieu », assure encore l’administrateur provisoire qui précise que la mobilisation des agents de sécurité sera active jusqu’à ce que la situation l’impose.

Jeudi matin, les barrières devraient encore être en place autour du campus et configurées pour permettre d’accueillir des milliers d’étudiants et d’enseignants pour la rentrée. « Avec 8000 à 10.000 étudiants fréquentant l’université au quotidien, c’est un dispositif aberrant », dénonce Hervé Petit du syndicat FSU. Compte tenu du calendrier bouleversé de cette année universitaire, la tenue des cours se fera à la discrétion des unités d’enseignements. Quant aux examens qui débuteront le 11 juin, 25% se dérouleront sur le site. Les autres se dérouleront à distance.

Philippe Font

Sur la photo : Habituellement ouverte sur le quartier, l’université Jean-Jaurès a vu ses accès contrôlés par des agents de sécurité. Crédits : Ph.F – ToulÉco.