Unwiloc réalise une levée de fonds d’1 million d’euros

Fondée en 2015 à Colomiers, la start-up Uwinloc a développé une technologie de localisation interne lui permettant de produire des étiquettes géolocalisables de très haute précision. Fonctionnant sans pile et alimentées en énergie uniquement grâce au captage des signaux radio, le produit et ses perspectives de développement ont conquis des investisseurs .

En effet la jeune société vient de clôturer une levée de fonds d’1 million d’euros auprès de trois fonds d’investissement européens et asiatiques : M Capital Partners, ACE Management et Cylon Capital. Cette opération devrait permettre à Uwinloc d’accélérer l’industrialisation de sa solution ainsi que son déploiement, en Europe et aux États-Unis notamment. Pour le deuxième trimestre 2018, un second tour de table de l’ordre de 2 à 3 millions d’euros est d’ores et déjà envisagé.

La solution d’étiquette géolocalisable unique a été conçue pour l’industrie 4.0, en particulier pour la distribution, la logistique, l’industrie lourde et toutes les activités où la traçabilité des outils, des pièces ou des articles est essentielle pour optimiser la gestion des stocks et les délais de livraison.

« La réussite de notre déploiement passe par la création d’un nouveau standard mondial grâce à notre système de géolocalisation indoor », se sont félicités Eric Cariou, CEO, et Jan Mennekens, CTO de Uwinloc