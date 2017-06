Occitanie. Chez Bosch, le gel des investissements fait craindre des suppressions d’emploi

Les syndicats CGT, Sud, CFDT, CFE-CGC, réunis dans une intersyndicale, font cause commune pour tirer la sonnette d’alarme. La direction du groupe Bosch, qui devait injecter 17 millions d’euros dans la conversion d’une ligne d’injecteurs nouvelle génération, a indiqué qu’elle gelait les investissements.

« Nous avions prévu un investissement en 2017 que nous avons retardé en 2018 puis gelé », affirme Olivier Pasquesoone, le directeur de l’usine d’Onet-le-Château,qui fabrique des injecteurs de moteurs diesel. « Nous produisons en fonction des demandes de nos clients et 2015 fut une année record. Mais la situation s’est tendue depuis. Les volumes de production sur les trois ans à venir ne sont pas conformes à nos prévisions, mais inférieurs. Nous sommes en surcapacité de production. Et face à cette baisse, investir n’a pas de sens. »

Une décision qui ne rassure par les salariés. « Nous savons très bien que les injecteurs 2.18 que nous fabriquons actuellement seront obsolètes d’ici 2021. Nous devons passer à la production d’injecteurs 2.20. La direction prévoit leur fabrication sur deux sites, l’un en Allemagne, l’autre en Turquie en 2020, mais pas en Aveyron », regrette Yannick Anglares, secrétaire CGT de l’usine. « Ce qui signifie que si aucun investissement n’est prévu sur notre site, qui emploie 1600 personnes, dont 650 dédiées à la fabrication des injecteurs, la survie de l’usine est en jeu. » Clairement, l’intersyndicale craint la suppression de plus de 300 emplois.

La production à l’arrêt

Les syndicats multiplient les courriers pour alerter les décideurs économiques sur l’avenir industriel de l’usine. Une inquiétude entendue et relayée par Jean-Louis Chauzy. Le président du Conseil économique, social et environnemental d’Occitanie (Ceser) avait déjà attiré l’attention d’Emmanuel Macron, alors ministre de l’Économie, en visite dans les locaux de l’usine en août 2016.

Car, en dix ans, les ventes de véhicules diesel sont passées de 77% à 47%. Et la conséquence de cette baisse ne s’est pas faîte attendre : l’usine a subi la diminution des commandes de l’un de ses principaux clients, le constructeur Renault, entraînant une réduction de la production d’injecteurs de 20% entre 2015 et 2017, alors que le site avait investi en 2014 dans une nouvelle ligne d’injecteurs.

« Pour lisser la charge de travail », selon la CGT, la direction a imposé quatre journées d’arrêt de travail en mars et avril, prélevées sur le compteur temps collectif ( des RTT patronaux, selon le syndicat) instauré dans le cadre de l’accord sur la compétitivité de 2013.

Alternatives au diesel

Le président du Ceser plaide, avec la présidente de la Région Carole Delga, pour la tenue d’une séance de travail, qui réunirait autour d’une même table constructeurs automobiles, équipementiers et syndicats afin de trouver des alternatives industrielles au diesel pour le site Bosch.

« Le diesel dernière génération a encore un avenir mais nous devons anticiper les mutations du marché et réfléchir à des axes de diversification de l’activité, comme la production de nouveaux produits (moteurs électriques, batteries). Nous demandons aussi qu’un centre de formation en alternance s’installe dans les locaux disponibles de l’usine », indique Jean-Louis Chauzy. « Nous faisons de la filière automobile un enjeu industriel car elle emploie 30.000 personnes en Aveyron. »

En parallèle, un groupe de réflexion industrielle (GRI), qui rassemble la direction de l’usine, les représentants du personnel et un cabinet de conseil, est chargé de son côté de définir de nouvelles pistes industrielles. « Nous continuons notre travail sur le diesel et nous voulons aussi enrichir notre site d’offres de produits et de services », assure Olivier Pasquesoone.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Les salariés de l’usine Bosch à Onet-le-Chateau sont inquiets pour l’avenir de leurs emplois. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco