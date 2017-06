Toulouse. Val Software veut accroitre son activité à l’export

Spécialisée dans l’édition de logiciels pour les acteurs de la formation, Val Software se trouve dans une dynamique positive : depuis 2015 elle enregistre une progression de 10,12% de son chiffre d’affaires pour atteindre 5,1 millions d’euros en 2016. L’entreprise enregistre aujourd’hui un résultat net de 425.690 euros, soit une évolution de +20,9% par rapport à 2015.

Grâce à l’ouverture récente de bureaux à Londres, Bruxelles et Genève, et grâce à un carnet de commande rempli pour 2017, la société toulousaine s’affirme comme un acteur incontournable sur le marché de la formation. Elle revendique ainsi 500 références clients sur les 8500 organismes français. En 2017, le groupe entend poursuivre sa stratégie d’internationalisation et espère accroître son activité à l’export de 1 à 2 millions d’euros d’ici cinq ans. La société toulousaine prévoit d’augmenter ses effectifs de 30 à 50% d’ici 2022.