Logement. Deux nouveaux directeurs adjoints au sein du groupe Patrimoine

Deux collaborateurs du groupe Patrimoine SA Languedocienne, Valérie Guiraud et Thomas Réveillère, ont été nommés aux postes de directeurs adjoints.

Valérie Guiraud est promu directrice adjointe en charge des projets urbains et des projets stratégiques. Elle est entrée au sein du groupe en 2006. Dans le cadre de ses nouvelles missions, elle a la charge d’élaborer et piloter les projets de rénovation urbaine et les projets de quartiers, mais également elle devra également travailleur des projets transversaux d’entreprise comme le plan stratégique et la convention d’utilité sociale du groupe.

Thomas Réveillère est nommé directeur adjoint finance et contrôles. Il est entré au sein du groupe Patrimoine en 2010 et occupait auparavant le poste de Contrôleur de Gestion. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il sera responsable de l’ensemble des activités de contrôle comptable et financier et en charge de l’application du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).

Fondée à Toulouse en 1932, la Patrimoine SA Languedocienne est une entreprise sociale pour l’habitat . En 2019, elle dispose d’un parc de 17.000 lots en Occitanie et loge plus de 30.000 personnes sur Toulouse et sa région. Chaque année, elle met sur le marché entre 500 et 600 logements supplémentaires.