Azek, Fabien Sans, Laetitia Kitegi, Missy, Mondé, Seth One, Toncé, Zeus 40… Plus

d’une trentaine d’œuvres de vingt artistes s’inscrivant dans l’art urbain seront vendues aux enchères au profit de l’association Action Femmes Grand Sud, le 24 octobre à Toulouse. Les prix de réserve iront de 100 euros à 5000 euros. La vente se déroulera dans les locaux de la galerie toulousaine Hors Ligne.

Action Femmes Grand Sud est une association créée en 2011 à Toulouse et en 2017 à Albi. Elle aide les femmes de plus de 45 ans, sans emploi, à reprendre confiance en elles et à rebondir professionnellement. Tous les ans, près de 80% de femmes retrouvent un emploi, créent leur activité ou reprennent une formation grâce à l’association.

Le 24 octobre à 19h, à Hors Ligne, 41 avenue Etienne Billières à Toulouse. Informations par mail : actionfemmes31@gmail.com