Vexim s’impose sur le marché des pathologies traumatiques du dos

Vexim, l’entreprise basée à Balma, près de Toulouse, et spécialisée dans la création et la commercialisation de solutions pour traiter les pathologies traumatiques de la colonne vertébrale, affiche des chiffres record de ventes au quatrième trimestre. Avec un chiffre d’affaires de 5,2 millions d’euros (+24% sur la période), Vexim s’impose comme un acteur incontournable sur le marché de la traumatologie du dos avec 10% de parts de marché en Europe.

En 2016, le chiffre d’affaire a augmenté de 48% par rapport à 2015. En parallèle, la société continue à se renforcer à l’international notamment en Allemagne. Pour l’exercice 2017, les dirigeants ont pour objectif d’atteindre la profitabilité sur l’ensemble de l’exercice et de réaliser une croissance de chiffre d’affaires comprise entre 30% et 35%. En 2017, Vexim devrait également faire des annonces concernant le développement clinique et réglementaire de ses activités aux États-Unis et devenir un acteur de référence international dans le traitement de la traumatologie du dos.