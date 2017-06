Viacours lance en septembre à Toulouse un espace de co-studying

La start-up toulousaine Viacours créée en 2010 lance pour la rentrée 2017-2018 un espace de « co-studying » où « co-étudier ». C’est une première en France pour la jeune pousse toulousaine qui se fixe comme objectif de rendre le soutien scolaire accessible à tous grâce à ces des espaces de « co-studying ».

La nouvelle formule qui sera lancée en septembre à Toulouse propose aux collégiens et lycéens d’étudier en groupe sous la supervision d’enseignants présents dans les locaux. Les professeurs de mathématiques, physique, économie, gestion, histoire, philosophie et langues auront pour mission de faire baisser le décrochage scolaire.

Le concept : l’élève travaille à son rythme, tout est basé sur sa remotivation et son volontariat, et bénéficie du soutien de professeurs. Une offre de lancement est prévue à 179 euros par mois : plus l’assiduité de l’élève est importante, plus le taux horaire baisse (de 7 à 10 euros).