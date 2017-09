La société Videlio, spécialisée en prestations techniques audiovisuelles organise le jeudi 28 septembre à la Cité de l’Espace une journée dédiée aux professionnels. Travaillant pour les entreprises, les institutions publiques et privées, Videlio propose aussi son savoir-faire via différentes filiales dans la post-production, les visioconférences, les projections ou la sonorisation d’événements.

Affichant une perte de 773.000 euros lors du premier semestre 2017, contre un bénéfice de 1,27 million d’euros en juin 2016, Videlio affirme vouloir poursuivre sa stratégie d’expansion et d’investissement en France et à l’étranger en 2017. Des démonstration non-stop auront lieu de 9h à 18h tandis que des visites du nouveau planétarium de la Cité de l’Espace auront lieu à 13h et 16h30.

Le jeudi 28 septembre à la Cité de l’Espace, avenue Jean Gonord à Toulouse. Inscriptions par téléphone au 05 61 19 08 68.