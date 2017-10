Le Parc des expositions de Toulouse met « les petits plats dans les grands » en accueillant deux salons savoureux du 3 au 5 novembre : le Salon Vins & Terroirs et le Salon Chocolat & Gourmandises. Cette année, la nouveauté est que les visiteurs pourront bénéficier d’une entrée unique pour les deux salons.

Au Salon Vins et Terroirs, pas moins de 300 vignerons seront présents et vendront leurs breuvages à des prix « Direct producteur ». En plus du liquide, les amateurs pourront déguster quelques trouvailles gastronomiques avec plus de 300 produits (charcuterie, truffes, fromages, pâtisseries, etc.).

Quelques allées plus loin, le Salon Chocolat & Gourmandises satisfera à la fois les yeux et les papilles. Ici le cacao est décliné sous toutes ses formes. Au programme : quarante exposants, la crème des artisans chocolatiers mais aussi des artisans pâtissiers et acteurs des bonnes choses (confiseries, cafés, thés, épices…). Pour parachever continuer cette aventure savoureuse, le salon organise des animations comme un défilé de robes et de chapeaux en chocolat, les démonstrations des meilleurs ouvriers de France, les sculptures sur glace par les professionnels



Salon Vins & Terroirs et Salon Chocolat & Gourmandises. Du 3 au 5 novembre 2017 au Parc des expositions de Toulouse. Nocturne le vendredi 3 novembre jusqu’à

Entrée unique pour les deux salons : 6 euros. Tarif web jusqu’au 2 novembre : 5 euros

Acheter en ligne : www.salon-vins-terroirs-toulouse.com et http://toulouse.chocolat-gourmandises-expo.com/