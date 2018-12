Violences à Toulouse : vers un report des cotisations sociales et fiscales pour les commerces vandalisés

L’État et les chambres consulaires, Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) et Chambre de commerce et d’industrie (CCI), ont décidé de prendre plusieurs mesures en aide aux professionnels touchés par les violences commises samedi 8 décembre dans les quartiers de Toulouse Saint-Cyprien, Patte d’Oie et, dans une moindre mesure, Hérakles. Lundi 10 décembre, Etienne Guyot le préfet d’Occitanie a annoncé trois mesures en faveur des commerçants et artisans victimes de ces exactions : la gestion unique des dossiers par la CMA et la CCI, la mise en place d’un dossier administratif unique destiné aux entreprises souhaitent bénéficier d’un soutien financier et enfin, le report des échéances fiscales et sociales.

« Nous allons également permettre l’ouverture des commerces certains dimanches pour aider ces commerces », a encore ajouté le Préfet de Haute-Garonne Etienne Guyot. « Nous sommes dans l’urgence. La priorité est de faire remonter dans un délai très court les demandes de reports de cotisations sociales (Urssaf et RSI), fiscales et bancaires », explique Pascale Darré, directrice générale de la CCI de Toulouse. Elle estime que la commission de demandes de reports de cotisations pourrait se réunir en fin de semaine ou début de semaine prochaine.

1 million d’euros de dégâts

Au total, quarante-et-un commerçants ont été impactés par les violences commises en marge de la manifestation des gilets jaunes samedi 8 décembre à Toulouse. « Ce sont surtout les professions qui représentaient l’argent qui ont été impactées : banques, assurances, agences immobilières, notaires… C’était très ciblé », raconte Valérie Lemaire, directrice générale de la Chambre des métiers et de l’artisanat de Haute-Garonne après une visite de terrain lundi matin.

À ces quarante-et-un commerces et artisans sinistrés, il faut rajouter sept autres professionnels qui avaient vu leurs échoppes mis à sac après la manifestation du 1er décembre dans les secteurs toulousains d’Alsace-Lorraine et de Jeanne d’Arc. Les estimations chiffrées de ces dégâts devraient arriver dans les prochains jours, mais la note pourrait être importante. Sur la seule semaine du 1er au 7 décembre, le montant des dégâts est estimé à 1 million d’euros, dont 300.000 euros pour Tisséo. Après ce dernier week-end d’émeutes, JC Decaux qui gère les vélos à la location et les abris-bus a chiffré à 100.000 euros le montant des réparations sur son mobilier urbain.

Philippe Font

Sur la photo : Banques, assurances ou agences immobilières ont été la cible de casseurs, samedi 8 décembre, dans les quartiers toulousains de Saint-Cyprien et de Patte d’Oie en marge de la manifestation des gilets jaunes. Crédits : B.C. - ToulÉco