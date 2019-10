Visite d’Emmanuel Macron : le centre-ville de Toulouse interdit aux voitures

En raison de la tenue du conseil des ministres franco-allemand à Toulouse le 16 octobre 2019, des mesures d’interdiction et de restriction de la circulation et du stationnement vont être prises en centre-ville à partir du mardi 15 octobre au soir et toute la journée du mercredi 16 octobre 2019.

Dans le détail, le mercredi 16 octobre de 9h00 à 23h00 sera instauré un périmètre en centre-ville de Toulouse. Celui-ci sera délimité par les grands boulevards (en orange sur la carte ci-dessous) et la circulation des véhicules y sera interdite. Plusieurs contrôles sont à prévoir pour les piétons : palpations de sécurité, inspection visuelle et fouille des bagages.

Le stationnement restera cependant possible dans ce périmètre. Dans un périmètre plus restreint à l’hyper-centre (en rouge sur la carte), le stationnement des véhicules sera également interdit. Attention : afin de faire respecter l’interdiction de stationnement des véhicules, il sera procédé, à partir du mardi 15 octobre à 22h00, à leur enlèvement.

À noter que les gérants de commerces disposant de terrasses à l’intérieur de la zone hyper-centre devront prendre leurs dispositions afin que celles-ci ne soient pas installées dans le domaine public durant toute la journée de ce dispositif.