« Visite de la Silicon Valley : l’autre façon d’entreprendre ! »

"Dernière étape de notre conquête de l’ouest américain, et c’est à la Silicon Valley que se conclut ce déplacement. La CPME 31 a organisé une rencontre avec Carlos Diaz, un serial entrepreneur français de de Limoges : ce dernier joue les incubateurs pour les start-up françaises qui veulent s‘implanter aux USA. Ses conseils en trois devises : « ne soyez pas meilleur que vos concurrents, soyez différent », « pensez global, marché mondial », « allez vite avec pragmatisme ».

Ensuite nous avons visité l’usine Tesla de Fremont, où sont assemblés les modèles S et X. La visite n’est pas juste une présentation, c’est un show à l’américaine : écouter et regarder le guide est un spectacle à part entière, ici on sent une culture d’entreprise très forte. Sur les chaines d’assemblage, les salariés nous disent : « Merci d’acheter des Tesla, ça nous donne du travail ! ». L’objectif clairement affiché est de nous transformer en promoteur de la marque. Le message est simple « Achetez des Tesla et vous sauverez la planète ». J’ai pu prendre un contact pour présenter mon Cobrane : imaginez, l’usine s’étend sur l’équivalent de 66 terrains de foot et 10.000 personnes y travaillent. Il y a vraiment besoin de véhicules pour la mobilité interne sur le site.

Avant de rentrer en France, direction le campus Facebook à Palo Alto. Là c’est différent : il faut se représenter Disneyland… sans manège ! Les bureaux sont abrités dans des maisons de toutes les couleurs. Le site Facebook est comme un grand village avec ses rues, des vélos - bleus bien évidemment - sont à la disposition des salariés pour se déplacer. Pour donner une idée de l’envergure des bâtiments, le siège social fait à lui seul un kilomètre de long. Et ils viennent d’en terminer un nouveau qui s’étend sur deux kilomètres de long ! C’est donc danstrois kilomètres de bureaux que travaillent les 11.000 salariés de Facebook. Là aussi, j’ai pu récupérer des coordonnées pour présenter mon véhicule électrique.

En conclusion, ce séjour a été une expérience extraordinaire qui m’a ouvert les yeux sur des pratiques entrepreneuriales radicalement différentes des nôtres. J’ai pu côtoyer des Toulousains que je ne connaissais pas, dans des conditions très favorables aux échanges et aux affaires. Par exemple j’ai pu discuter avec Antoine Jouin, président de Continental Automotive France, ainsi que le député toulousain Mickaël Nogal. Ravi d’avoir pu faire partager aux lecteurs de ToulÉco mon expérience. J’espère la renouveler. Et j’encourage tous les dirigeants et entrepreneurs à réaliser ce genre de déplacement pour s’oxygéner, et trouver de nouvelles sources d’innovation à dupliquer dans nos entreprises."

Raphaël Colombié

Sur les photos : En haut : Une partie des chefs d’entreprises toulousains dans les locaux de Tesla. Crédits : DR. En bas : La délégation CPME 31 accueillie sur le campus Facebook.

