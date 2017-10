Vitamines Oranges & Co : une start-up pressée de se développer

Substituer la vitamine à la caféine, tel est l’objectif de Dorian Olmedo et Thomas Durban, les deux fondateurs de la start-up Oranges & Co. Leur concept est très simple : mettre à disposition des entreprises, des lieux publics, et même des établissements scolaires, un distributeur automatique de jus d’oranges pressées. « Nous leur proposons un concept clé en main, puisque nous nous chargeons de la livraison, de l’installation, du réapprovisionnement et de la maintenance de la machine », explique Dorian Olmedo. Leur distributeur, baptisé l’Oranger, est décrit comme un « véritable concentré de technologies ».

Il est en effet connecté, ce qui lui permet de délivrer en continu des informations sur le volume de consommation ou le stock de fruits, et il découpe les oranges avant de les presser, pour fournir des jus de qualité. Les deux cofondateurs mettent en avant leur action liée à la qualité de vie en entreprise et se positionnent comme « les leaders de la distribution automatique de bien-être au travail ». Ils se placent également dans une démarche éco-responsable, puisque les oranges naturelles sont issues de petites exploitations portugaises et espagnoles sélectionnées par leurs soins et leurs gobelets sont 100% biodégradables. Les écorces sont recyclées et pourraient être valorisées à l’avenir pour la production de cosmétiques.

Un déploiement national puis international en perspective

Le modèle économique de la société repose sur la vente de jus de fruits, 1 euro l’unité, et sur un système de location des orangers auprès des entreprises clientes. « Notre point mort est fixé à vingt-cinq jus par jour. Nous ciblons, dans un premier temps, les sociétés de 200 à 250 salariés, mais nous réfléchissons actuellement à la conception d’une machine plus compacte pour les plus petites entités », note Thomas Durban. Parmi ses clients, Oranges & Co compte notamment la clinique Pasteur, l’aéroport Toulouse-Blagnac, CGI, l’iOt Valley ou Air France. D’autres grands groupes de l’aéronautique, du spatial ou de la santé songent sérieusement à s’équiper de distributeurs de jus d’oranges.

Toulouse sert aujourd’hui de laboratoire à l’entreprise afin de tester son concept, mais ses deux fondateurs ambitionnent déjà d’exporter le projet à Bordeaux ou Montpellier, avant de s’attaquer à l’international. « Il nous faut au moins six à sept contrats par ville pour embaucher quelqu’un afin de rentabiliser la société », constatent les deux fondateurs. La start-up devrait réaliser un chiffre d’affaires de 120.000 euros d’ici la fin de l’année avec trente-cinq Orangers installés. A l’horizon 2018-2019, ce sont une centaine de distributeurs et 500.000 euros de résultat qui sont envisagés. D’ici là, la start-up réfléchit à lever des fonds pour vitaminer sa croissance.

Agnès Frémiot

Sur la photo : Dorian Olmedo et Thomas Durban, les deux fondateurs de la start-up Oranges & Co. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.