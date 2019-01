Voeux d’Emmanuel Macron à Toulouse : l’Armée « Semper Fidelis »

« Droit devant ». C’est la devise du 35e Régiment d’artillerie parachutiste de Tarbes que Emmanuel Macron a fait sienne, à l’occasion de la présentation de ses voeux aux armées, ce jeudi 17 janvier, à Toulouse sur la base de Francazal. Les seuls de l’année 2019 pour le Président de la République. Pôle national des opérations aéroportées depuis 2017, c’est depuis le site de la banlieue toulousaine que les militaires français partent pour intervenir sur des opérations extérieures (Opex). Le site est névralgique pour l’armée française puisque c’est depuis la banlieie toulousaine que les militaires peuvent décoller à tout moment et intervenir sur un conflit, notamment en Afrique. Depuis deux ans, cinq nouveaux bâtiments y ont été construits. Ils sont notamment dédiés au conditionnement du matériel prêt à larguer et à la formation des militaires.

Pour l’occasion, et alors que les « gilets jaunes » avaient prévu de perturber le protocole présidentiel, l’ensemble des accès et des routes autour de la base militaire aux entrées de Cugnaux et de Toulouse avaient été barrées dès potron-minet. Impossible d’entrer dans le périmètre sans montrer patte blanche. A l’intérieur de la base, en plus des 600 militaires du 1er RTP, plusieurs régiments d’armée de l’air, de la marine ou de l’armée de terre du sud de la France (Tarbes, Toulon, Castres etc.) avaient été réquisitionnés . « C’est un moment important et privilégié de recevoir le Président de la République, de pouvoir lui parler et de lui présenter les différents hommes et femmes qui servent », se félicite un officier à la tête des commandos de la 11e brigade parachutiste.

Sauts en parachute et démonstration de matériel prêt à être largué

Même son de cloche dans les rangs des autres militaires que les journalistes ont été autorisés à rencontrer sur la base. « Je n’ai aucune inquiétude sur mon avenir, j’ai la chance de commander des soldats appartenant à un corps spécialisé », affirme de son côté le capitaine Samy du 35e RAP de Tarbes. Un ton policé, alors que depuis de nombreux mois, « la Grande Muette » est régulièrement prise de soubresauts en interne dus aux restrictions budgétaires.

Des propos que le Président de la République a pu entendre lors des différentes démonstrations auxquelles il a assisté dans l’après-midi : saut en parachute de commandos, présentation de matériel prêt à larguer à bord d’un Transal et d’un A400M. L’avion militaire d’Airbus exploité par l’armée française depuis 2013 (elle en possède quatorze exemplaires) a servi à de nombreuses reprises sur des conflits armés notamment en Afrique. Une évolution majeure interviendra à partir de l’été 2019 : les militaires français pourront larguer en vol du matériel et des hommes, car jusqu’à présent ils devaient se contenter de décoller et d’atterrir depuis les sites de guerre. L’avion militaire d’Airbus, dont 173 exemplaires ont été commandés, a vu 80 d’exemplaires vendus et livrés.

Philippe Font

Sur les photos :

En haut : Le Président Emmanuel Macron a présenté ses voeux depuis la base militaire de Toulouse Francazal. En bas : les militaires ont réalisé des démonstrations, notamment en parachute. Photos Lulla Schneider - ToulÉco