Votre chauffeur, le nouveau bus de nuit de Toulouse Nocturne

L’association Toulouse Nocturne annonce le lancement d’un dispositif de navettes de nuit qui sera actif de 23h30 à 6h30, du jeudi au samedi, dans la Ville rose. Baptisé "Votre Chauffeur", ce système, assuré avec le voyagiste Transports Duclos sera officiellement lancé à partir du 23 février. « Ce bus de nuit est destiné à tous les usagers de la nuit, noctambules, noceurs et travailleurs », explique Alexandre Levy, vice-président de l’association. « Il officiera une douzaine de jours par mois, soit 126 heures, et pourra desservir une vingtaine de stations. »

Cette initiative vient en prolongement de l’extension des horaires du métro en fin de semaine à Toulouse. Depuis 2014 en effet, celui-ci est prolongé jusqu’à 3 heures du matin. En revanche, Votre chauffeur sera privée, la régie de transport public Tisseo ne s’étant pas positionnée sur ce projet. « Le contexte général ne permet pas à la mairie de Toulouse de développer une telle offre actuellement », regrettent les responsables de Toulouse Nocturne.

Pour autant, l’association, qui avait récemment lancé un guide nocturne, veut rester force de propositions. « Je pense que nous allons réduire les problèmes de nuisances, les tensions la nuit par l’éducation et l’encadrement du champ nocturne », souligne le président Christophe Vidal. « Le service Votre Chauffeur permettra de désengorger des quartiers et de sécuriser les déplacements la nuit. » L’association veut également poursuivre ses actions. Elle réfléchit actuellement au déploiement d’une cellule de repos (et de dégrisement) du côté des quais de la Daurade, quartier particulièrement animé le soir.

M.V.

Sur la photo : Christophe Vidal, président de l’association Toulouse Nocturne. Photo K.F. - ToulÉco