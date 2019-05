WeSprint et Angelsquare s’associent pour financer les start-up du sud de la France

WeSprint, l’accélérateur du sud de la France basé à Toulouse signe un partenariat avec Angelsquare, communauté d’investisseurs experts de l’amorçage lancée en 2016, pour lancer un nouveau club d’investissement.

Ce partenariat a pour objectif de booster l’investissement dans les entreprises régionales notamment à Toulouse, Montpellier et Marseille. Fort d’une communauté de 600 investisseurs en France, Angelsquare a déjà accompagné plus de 160 start-up dans leurs recherches de financement. De son côté, WeSprint, qui a accéléré une trentaine de start-up, présentera les projets les plus prometteurs à la communauté d’Angelsquare.

Objectif de cette nouvelle alliance : réaliser trois à quatre nouveaux deals par an en incubation et premiers tours de table (série A), en soutien des projets entrepreneuriaux de la région qui seront retenus. Les clubs Angelsquare permettent de co-investir dans des projets entrepreneuriaux aux côtés d’investisseurs expérimentés (Business Angels, accélérateurs, Capital Venture, etc.). L’ expertise sectorielle reconnue, l’historique d’investissement ou encore l’accompagnement font partie des critères de sélection.