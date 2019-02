Le Club des Exportateurs de France à Toulouse et la CCI Luso-Française organisent un webinar (réunion collective organisée sur Internet) sur le marché au Portugal. Alors que la France s’affiche comme étant le premier investisseur au Portugal, sa présence ne cesse de se renforcer. En effet le pays offre de nombreux atouts tels que la proximité géographique, la qualité de sa main-d’œuvre, une fiscalité attractive, ainsi qu’un contexte politique et économique stable.

Le Portugal est également reconnu pour son savoir-faire industriel dans les secteurs traditionnels (la maroquinerie et la chaussure, le textile, la céramique et la métallo-mécanique) et les secteurs de pointe (fabrication de moules, la plasturgie, l’aéronautique ou l’électronique). Laurent Marionnet, directeur général de la CCI Luso-Française présentera les clés d’accès au marché.

Le 5 février de 12h à 13h. Pour s’inscrire cliquez sur le lien