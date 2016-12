Toulouse. Weezit, le nouveau réseau social à base de « hashtags »

Que ce soit pour des rencontres amoureuses, le business ou la mode, finies les présentations ennuyeuses, qui sont souvent un préalable obligé pour s’inscrire sur un site de rencontre. Ne cherchez pas à accéder à une liste de profils non plus. Weezit n’a pas été conçu pour cela. En revanche, si vous aimez la mode et l’architecture, l’application identifiera pour vous d’autres personnes présentant ces caractéristiques, dans votre secteur géographique.

Autre exemple, si Paul a flashé dans la rue sur une femme portant une robe bleue et un chapeau, il pourra entrer les mots-clés « robe bleue » et « chapeau » sur le site, en espérant que la belle est membre du réseau. En ligne depuis début 2016, ce Qui est-ce ? géant et connecté repose sur l’utilisation de mots-clé précédés du signe dièse (hashtags chez les Twittos) et sur la géolocalisation. 5000 internautes ont téléchargé l’application gratuite et ludique.

Coeur de cible : les 18-25 ans

« C’est un moyen de connecter tous les êtres humains dans le monde réel, grâce à leur style du moment. Nous sommes en négociation avec des investisseurs toulousains et parisiens pour lever 700.000 euros de fonds », confie le fondateur, Franck Fotolo. L’idée est née au cours de l’été 2013, lorsque le jeune homme de 29 ans, ancien cadre en marketing dans l’aéronautique, oublie sa tablette sur une aire d’autoroute. « Je l’ai retrouvée, mais cela m’a fait réfléchir à une solution, qui permettrait d’entrer en contact avec les personnes présentes au même endroit que moi, et au même moment. Weezit peut servir à rencontrer des gens sur un salon professionnel, à rechercher des modèles pour un photographe. Les possibilités sont infinies. » Le fondateur a créé l’été dernier la société

Pharaoniik Corp dédiée à l’application

La plateforme connecte instantanément entre eux les smartphones, à partir de mots clés, relatifs à l’apparence physique, aux loisirs, ou aux moyens de locomotion. L’utilisateur est invité à mettre régulièrement à jour ses hashtags, en fonction de son humeur, de la couleur de ses vêtements, ou de tout autre élément permettant de le

retrouver. Le ton, jeune et léger, cible en priorité les citadins de 18 à 25 ans. « Discute avec qui tu veux, où tu veux, quand tu veux. Fais parler ton style et entre dans une nouvelle ère de la rencontre », peut-on lire sur l’interface.

« J’ai toujours rêvé de monter ma boîte, mais je ne pensais pas particulièrement aux technologies. J’ai pris le contrepied de ce qui existait. Avec Weezit, il faut avoir vu la personne avant de la décrire et de demander à la rencontrer. C’est une sorte de Qui-est-ce du réel », affirme Franck Fotolo. Il mise sur des partenariats avec les marques pour développer son modèle économique, tout en gardant la gratuité pour les utilisateurs, et prévoit déjà d’exporter le concept. Il vise le recrutement de trois ou quatre personnes début 2017, notamment pour le développement technique et la communication.

Armelle Parion

Sur la photo : Franck Fotolo, créateur de Weezit. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.