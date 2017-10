L’aéroport Toulouse-Blagnac étoffe son offre de vols. Deux nouvelles destinations en direction de la Martinique et de La Réunion vont ouvrir d’ici quelques semaines avec la compagnie XL Airways.

Ainsi, à partir du 31 octobre, il sera possible de se rendre à La Réunion (à partir de 629 euros l’aller-retour) et à la Martinique (à partir de 499 euros) une fois par semaine. Pour cette dernière destination, les dates de décollage sont comprises entre le 18 janvier et le 26 avril 2018.