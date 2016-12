XNconseil accompagne les projets de villes intelligentes

Selon Xavier Normand, c’est la combinaison de trois concepts qui permet d’envisager un avenir optimiste pour la vie dans nos villes et territoires : villes et territoires durables, données numériques intelligemment utilisées et travail en projet, avec l’adhésion citoyenne. « J’ai construit une offre de service en ce sens pour les collectivités et les entreprises », résume l’ingénieur polytechnicien de formation, qui, depuis un an, oeuvre au sein de son cabinet XNconseil, à Castanet-Tolosan.

Piloter les systèmes urbains

L’une des pierres angulaires des projets de ville ou territoires durables réside dans le pilotage intelligent des données collectées. Distribution d’énergies, gestion des déchets, transport… renseignent sur les usages des citoyens. « La révolution numérique permet d’imaginer des usages pertinents des systèmes urbains pour aller vers de réelles économies. ». Et de fixer le cap : trouver un équilibre efficace entre la ville dense centrale et le territoire alentour, en favorisant le maraîchage, en développant les tiers-lieux pour travailler et éviter les déplacements, en limitant les gaspillages d’énergies, de déchets…

Travail en réseau

Xavier Normand travaille en mode projet, avec un réseau de partenaires, parmi lesquels Auxilia, « conseil imaginatif en développement durable », du Groupe SOS, acteur majeur de l’économie sociale et solidaire. « Pour bien réussir un projet, il faut faire travailler ensemble des gens qui ont des cultures différentes et n’ont pas

l’habitude de croiser leurs champs d’action », explique-t-il. Un savoir-faire que le spécialiste a acquis dans ses expériences antérieures, chez Technal, à Toulouse, en tant que directeur développement produits et innovation ou chez Ecocert, où il a dirigé la filiale française. Il a ensuite rejoint la ville de Grenoble et conduit, durant six ans, le projet de l’EcoCité, régulièrement montré en exemple.

Membre expert accrédité par Urbact, le programme européen, véritable « Erasmus des villes », Xavier Normand est habilité à accompagner les réseaux de ville. Il est d’ailleurs missionné dans ce cadre par l’opérateur GFI Informatique pour le développement de solutions concertées en matière de transport, distribution d’eau ou d’énergies. Localement, l’expert échange avec Toulouse Métropole dans le cadre de son projet Smart Cities, doté de 500 millions d’euros d’investissement entre 2015 et 2020.

Avec un chiffre d’affaires 2016 estimé à 80.000 euros, XNconseil a pris le bon départ vers l’entreprise durable, en favorisant la rencontre réussie entre démarche de civilisation et technologies numériques.

Valérie Ravinet

Sur la photo : Xavier Normand, a collaboré à l’ouvrage « Villes en transition,

l’expérience partagée des Écocités ». Photo Hélène Ressayres - ToulÉco.