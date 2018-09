Xavier Ormancey nommé directeur R&D de Pierre Fabre Dermo-Cosmétique

Xavier Ormancey, 54 ans, a été nommé au poste de directeur de la recherche et du développement de Pierre Fabre Dermo-Cosmétique. Il a débuté sa carrière en 1988 dans le groupe L’Oréal avant d’intégrer Chanel Parfums & Beauté, puis le groupe Yves Rocher en 2011. Depuis 2016, Xavier Ormancey occupait le poste de directeur du développement produits au sein de la société américaine de cosmétiques Counter Brands LLC, basée en Californie.

Depuis Toulouse, il sera chargé de la mise en œuvre de la stratégie d’innovation de Pierre Fabre Dermo-Cosmétique à la tête de 330 collaborateurs répartis dans six laboratoires en France, au Japon et au Brésil. En 2017, Pierre Fabre a consacré 60 millions d’euros à sa R&D, soit 4,5% du chiffre d’affaires de sa branche, pour développer plusieurs programmes, sur les actifs d’origine végétale, la dermatologie thermale, ou encore la galénique, les biotechnologies et la modélisation cellulaire.