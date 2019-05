ZenPark propose des parkings partagés aux automobilistes toulousains

Zenpark, le leader du parking partagé connecté en France, vient de renforcer son offre à Toulouse avec l’ajout de quatre nouveaux parkings : Jean Jaurès - Riquet, Arènes, Bourrassol - Fontaines et Saint-Michel - Palais de Justice. Ces parkings, propriétés du groupe immobilier Promologis, sont désormais ouverts au public qui peut les réserver et y accéder à la demande via son mobile et l’application Zenpark.

Désormais, les automobilistes toulousains peuvent bénéficier de stationnement ponctuel (dès 30 centimes d’euro de l’heure ou à partir de 30€ par mois pour un stationnement 24h/7j) dans dix-huit parkings de Toulouse.

La société Zenpark a développé une solution technologique qui permet de proposer des espaces peu ou pas utilisés au public à des prix intéressants. Les propriétaires de parkings peu ou pas utilisés ajoutent leurs emplacements sur l’application Zenpark pour les mettre à disposition du public et générer de nouveaux revenus. De son côté, l’automobiliste peut accéder automatiquement au parking grâce à son mobile ou à un pass dédié (le ZenPass) et se garer à sa convenance pour quelques heures, quelques jours, quelques semaines ou toute l’année.