Le 15 janvier, l’association Zéro Waste propose une conférence suivi d’un apéro zéro déchets. Selon un communiqué de l’association, « la conférence-débat Territoires Zero Waste : Quels enjeux pour les villes d’aujourd’hui et de demain ? s’adresse aux candidat.es, élu.es locaux.ales, services techniques et toutes celles et ceux (…) qui souhaitent que le sujet de la gestion des déchets soit un enjeu majeur du débat des municipales ».

L’auteur et avocat Thibault Turcher présentera son livre Territoires Zero Waste - guide pratique pour révolutionner la gestion locale des déchets (Editions Rue de l’Echiquier).

Conférence-débat, le 15 janvier à 19h à la salle de conférences de la librairie Ombres blanches à Toulouse. Inscription : coordination@zerowastetoulouse.org. Plus d’infos sur le site des organisateurs.