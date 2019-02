Stéphane Latouche, directeur régional de la Banque de France interviendra mercredi 13 février à partir de 18h dans le cadre des « 6 à 8 de l’économie et de la finance » à la CCI de Toulouse. Pour sa première sortie publique, le nouveau directeur régional de la Banque de France interviendra lors de cette conférence sur « Les entreprises en Occitanie : bilan et perspectives dans l’environnement national et international ».

Le rendez-vous est fixé le 13 février à 18h dans la limite des places disponibles salle Gaston Doumergue dans les locaux de la CCI, rue d’Alsace-Lorraine à Toulouse. Un cocktail sera servi à l’issue de la conférence.