Dans le cadre de ses visites d’entreprises, le Gipi organise le mardi 22 janvier 2019 la visite du centre de formation d’EDF, dédié aux métiers de hydroélectricité. Installée sur 2400 m² de locaux, l’unité de formation production ingénierie (Ufpi) dédiée aux métiers de la production hydraulique d’EDF dispose de matériel pédagogique de dernière génération avec des outils informatiques (serious games, logiciels 3D, réalité virtuelle, etc.). Mais aussi des maquettes de barrages et de centrales hydrauliques, des ateliers dotés de morceaux d’usines, un centre de contrôle commande, des turbines, des armoires électriques… La visite sera suivie d’un cocktail déjeunatoire.

Le mardi 22 janvier à 9h30 à EDF UFPI rond-point du Général Eisenhower à Toulouse. Tarifs : 20 euros (adhérents Gipi) et 40 euros (non adhérents)