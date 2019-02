Le Gipi organise à l’attention de ses adhérents une visite du data center de l’opérateur toulousain Fullsave, le jeudi 21 février 2019 à 18h. L’équipement que pourront voir les visiteurs est le datacenter TLS00, mis en service en décembre 2014.

FullSave est un acteur de proximité qui opère ses propres infrastructures IT dans son centre de données de nouvelle génération et propose des prestations sur mesure dans les domaines des télécoms et de l’hébergement informatique. Avec une clientèle exclusivement professionnelle, FullSave s’est spécialisé dans les métiers du cloud, des télécoms et de l’hébergement de données.

Visite de Fullsave le jeudi 21 février à 18 heures, 131 C Chemin de Sang de Serp à Toulouse. Tarifs : 23 euros (adhérents Gipi) et 30 euros (non adhérents)