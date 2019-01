Le 31 janvier, Occitanie Innov, rencontres de l’innovation en Occitanie, se déroulera au centre de congrès Diagora Labège. Dédiées aux PME et PMI d’Occitanie, Occitanie Innov connue auparavant sous le nom de Midinnov, a pour objectif de faciliter l’innovation en aidant les entreprises à passer de l’idée au produit.

Pour cette douzième édition, plus de 200 exposants seront réunis sur 2000 m² et rassemblés afin de leur permettre de rencontrer des partenaires et de trouver un accompagnement adapté. Pour optimiser leur participation à cet événement, les entreprises peuvent accéder au Prédiag Occitanie Innov.

Ce dernier leur permet de rencontrer le même jour, en un même lieu, tous les partenaires pour concrétiser leur projet : centres de compétences technologiques, laboratoires de recherche, accompagnateurs et financeurs de l’innovation, groupements d’entreprises, etc.

Après une inscription en ligne et une prise de contact personnalisée, des rendez-vous sont organisés avec des experts pour aborder leurs questions sur la faisabilité de leur projet, la propriété intellectuelle, le financement, la stratégie, le marché ou encore le design. Depuis la première édition en 2008, plus de mille porteurs de projet ont bénéficié d’un Prédiag.

Le jeudi 31 janvier 2019 à Diagora Labège. Inscription gratuite sur le site des organisateurs : www.occitanie-innov.com