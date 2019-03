Où va l’Europe ? Moins de dix jours avant l’échéance officielle du Brexit et à quelques semaines d’élections capitales pour l’avenir de l’Union européenne, la section régionale de l’association Sciences Po Alumni organise une soirée événement le 20 mars à 19h à l’amphithéâtre Cujas de l’université Toulouse 1 Capitole pour répondre à cette question : « Brexit, montée des populismes, … l’Europe à la croisée des chemins ». La conférence se déroulera ce mercredi 20 mars à 19h à l’amphithéâtre Cujas de l’Université UT1 Capitole.

Pascal Perrineau, professeur à Sciences Po Paris et président des Sciences Po Alumni sera l’invité exceptionnel de cette soirée. Il est considéré comme l’un des meilleurs analystes de la vie

politique française et européenne et à ce titre échangera avec Lucien Rapp, professeur de droit public à l’Université Toulouse I Capitole et spécialiste du Brexit, et Philippe Foro, professeur d’histoire à l’Université Toulouse II Jean-Jaurès et spécialiste de l’Italie. A l’issue du débat animé par Jean-Michel Eymeri-Douzans, professeur de science politique à l’IEP Toulouse, aura lieu une session de questions/réponses avec le public.

Information et inscription : sciencespomp@gmail.com. Contact : Benjamin de Capèle – 06 15 31 06 86}