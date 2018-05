L’agence de développement économique Ad’Occ accueille une journée dédiée au travail collaboratif. Cette formation est proposée par l’IEEPI, l’Institut européen Entreprise et propriété intellectuelle, et l’agence Ad’Occ le jeudi 31 mai 2018. Objectif : comprendre le processus de partenariat et assurer la sécurisation et la pérennisation du travail collaboratif.

Parmi les sujets abordés lors de la journée : protéger ses innovations, sécuriser sa R&D, bien négocier son accord de partenariat, travailler en partenariat de manière efficace et sécurisée… Lors de la formation, les participants pourront apprendre des bonnes pratiques. Grâce à la convention de partenariat entre l’agence Ad’Occ et l’IEEPI, les entreprises bénéficient de tarifs préférentiels pour participer à cette formation.

Le jeudi 31 mai de 9h à 17h dans les locaux de l’agence Ad’Occ, 11 boulevard des Recollets. Pour s’inscrire, cliquez sur le lien