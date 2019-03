La 32e édition du salon Sepelm Industries (Salon des Services, Equipements, Process et Maintenance) sud-ouest dédié aux solutions cœur d’usine en régions se tiendra à Toulouse du 26 au 28 mars 2019 au Parc des expositions. Elle regroupera 480 exposants sur 8000 m² d’exposition de matériels en fonctionnement et comptera des professionnels issus de différents secteurs (sécurité, hygiène, environnement, maintenance, GMAO, automatismes ou mécatronique…)

Le secteur est dynamique. L’Occitanie occupe le deuxième rang national en terme d’investissements en R&D avec le ratio R&D par PIB le plus élevé de France, et la région capte plus du tiers des investissements étrangers réalisés en France, et pas seulement grâce au secteur de l’aéronautique. Elle attire des groupes étrangers et des entreprises qui se tournent vers l’industrie 4.0. Lors de la manifestation, un espace sera dédié à la sous-traitance industrielle, un autre à la « Démonstration cobotique », ces nouveaux robots collaboratifs qui viennent prêter main forte aux opérateurs industriels.

Auront également lieu des conférences notamment sur "La maintenance dans l’usine du futur" ainsi que des interventions en partenariat avec le Grand Cluster numérique d’Occitanie sur l’Internet des objets (IoT) et le traitement des données dans la maintenance.

