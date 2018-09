Du 23 au 25 octobre 2018, le 14e salon Siane fait un gros plan sur les principaux acteurs de l’industrie au parc des expositions de Toulouse autour du thème « La Révolution humaine dans l’industrie du futur ». Organisé par Promosalons en partenariat avec la CCI de Toulouse, le salon Siane est une vitrine du savoir-faire industriel et accueille chaque année plusieurs milliers de visiteurs : en 2017 10.500 personnes avaient franchi les portes du salon afin de découvrir sur 18.500 m² d’exposition les 700 entreprises venues de toute la France. Dans le cadre du salon, plus de 400 rendez-vous d’affaires avaient également été organisés.

Sur trois halls (Halls, 4, 5 et 6), le salon Siane propose toutes les composantes de l’industrie (fournitures & composants – robotique – fabrication additive – services – sous-traitance- sogiciels& informatique industrielle, etc.). Un stand Industrie du Futur mis en place par la CCI de Toulouse et ses partenaires abordera la question du rapport de l’homme au travail et à son organisation ainsi que du

management innovant.

Des professionnels de services à l’industrie, de l’électricité, de l’électronique, de la logistique, de la fabrication additive, objets et systèmes connectés seront également présents. Le hall 6 accueillera une véritable usine de production avec 150 machines et équipements sur 6000 m².

Des ateliers et des débats seront organisés autour de différents thèmes : L’intelligence artificielle au service de l’humain : les solutions performantes et accessibles aux industriels (chatbots, interface homme/machine), La révolution humaine dans l’industrie du futur, Le management 4.0, La maintenance prédictive : KPI, use cases, bonnes pratiques et Quelle approche pour faire de la maintenance industrielle un levier de performance ?

Du 23 au 25 octobre 2018 au Parc des expositions à Toulouse à partir de 9h. Entrée visiteur gratuite. Badges disponibles sur place ou en ligne en cliquant sur : http://www.salonsiane.com/venir-au-salon/