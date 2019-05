Vingt-six étudiants du master Big Data, Marketing & Management de TBS, participent à un Datathon les 6 et 7 mai prochain. Durant vingt-quatre heures, ils vont travailler à huis clos pour le compte d’Airbus et de Skyscanner. Cette compétition Big Data est une première pour Toulouse Business School. A partir d’un jeu de données et d’une problématique posée par les deux entreprises, ils devront produire, en un temps limité, le meilleur modèle de Machine Learning, - technologie dédiée à l’intelligence artificielle - possible. Le défi est de créer un algorithme prédictif pour les tarifs des billets d’avion, toutes compagnies aériennes confondues.

A la fin des 24 heures, deux prix seront attribués : celui du meilleur algorithme et celui de la meilleure présentation Business. Ce Datathon permet aux étudiants de mettre en application les connaissances théoriques apprises en cours, tout en travaillant en groupe sur un projet complexe dans un temps limité. Pour les entreprises partenaires, c’est l’opportunité d’avoir de nouvelles idées (R&D), mais aussi d’identifier des profils d’étudiants prometteurs.

Datathon, les 6 et 7 mai à Toulouse Business School