Dans le cadre des « Mardi de l’industrie », la prochaine rencontre aura lieu le 18 juin au sein de la société AGV Mécatronique en présence de Michel Bossi, président de la CCI du Tarn, Michel Dhomps, premier vice-président et Michel Colombié vice-président en charge de l’industrie .

Créée en 2007 par Gilles Vaisse, AGV Mécatronique emploie vingt personnes et réalise un chiffre d’affaires de 1,7 million d’euros en 2018. Au-delà de ses activités de machines-outils, l’entreprise conçoit et fabrique des systèmes et automatismes mécaniques qui allient différentes technologies permettant le pilotage et le contrôle de processus industriels. Ses clients sont Airbus, Siemens, Comau, Total, etc.

Le mardi 18 juin de 18h à 20h à AGV Mécatronique à Marssac-sur-Tarn