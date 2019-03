Quel statut pour ma structure culturelle ? Tel est l’intitulé de l’atelier proposé et organisé par le cluster MA Sphère le lundi 1er avril de 14h à 17h. Parmi les thématiques abordées, la possibilité de se mettre à son compte, de créer sa propre structure culturelle, seul(e) ou à plusieurs.

Guy Dessut, expert-comptable spécialiste du secteur associatif et culturel, et Denis Vidal, consultant, auteur et créateur d’entreprises, ont écrit l’ouvrage Création d’entreprises : les statuts alternatifs et tous les autres. Ils apporteront des informations et des conseils personnalisés très utiles pour aider dans le choix des potentiels candidats. La seule condition est d’avoir un projet de création d’entreprise ou de changement de statut.

Le lundi 1er avril de 14h à 17h au Metronum, rond-point Madame de Mondonville à Toulouse. Gratuit pour les adhérents de MA Sphère, 14 euros pour les non-adhérents. Infos et inscriptions sur le site des organisateurs.