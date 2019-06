Une animation commerciale est prévue à Toulouse du 13 au 16 juin. Coordonnée par la mairie de Toulouse, la CCI, la CMA et la Fédération des commerçants, artisans et professionnels de Toulouse, la manifestation, baptisée « Les 4 jours passionnément shopping », a pour objectif d’inciter les consommateurs à se réapproprier le centre-ville de Toulouse et ses commerces.

Au programme : performances artistiques, animations musicales, pour les enfants, tournois de pétanque le dimanche. A cette occasion, samedi et dimanche, les parkings seront gratuits pour trois heures de stationnement. Un jeu sera organisé pendant les quatre jours afin de promouvoir et de dynamiser les commerces de proximité.

« Les 4 jours passionnément shopping » interviennent dans le cadre du plan de soutien massif en faveur des commerçants et artisans toulousains sévèrement impactés par les manifestations des samedis. Ce plan représente un effort de solidarité dont le montant s’élève à près d’un million d’euros.

Du jeudi 13 au dimanche 16 juin dans les rues commerçantes du centre-ville de Toulouse