La conférence citoyenne d’Occitanie est un atelier participatif qui se déroulera les 22 et 23 mars 2019. Jusqu’à 100 citoyens, tirés au sort et représentatifs de la diversité sociologique de notre région (âge, genre, catégorie socioprofessionnelle, département d’habitation et taille de l’agglomération de résidence), partageront leurs attentes et leur diagnostic sur les quatre thèmes du grand débat national. Ils délibéreront entre eux et élaboreront collectivement des propositions argumentées.

Ces conférences citoyennes régionales interviennent dans la deuxième phase du grand débat

national et visent à approfondir et faire progresser le débat par la délibération collective. Elles déboucheront sur leur propre synthèse, qui viendra enrichir l’ensemble des contributions apportées au grand débat national.

Lors de la première journée, les séquences d’animation permettront aux participants de faire connaissance, d’exprimer des paroles individuelles, de réagir collectivement sur l’information portant sur les quatre thèmes et les premières remontées du grand débat national. Le deuxième jour, les groupes constitués identifieront collectivement des sujets clés et feront des propositions sur ces sujets, en s’inspirant des premières remontées.