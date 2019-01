Le club Osez entreprendre au féminin, créé en 2015 par Sophie Nanin, formatrice et consultante en communication à Toulouse, met en avant la mixité au cours d’un nouvel événement « La Force de la Mixité ! ». La quatrième édition de cette journée entreprise se le jeudi 7 février 2019 à l’espace Capoul du Novotel place Wilson à Toulouse. Anne-Marie de Couvreur, présidente de Mediameeting et marraine du club, mais aussi Chantal Lacroix, Bruno Raschetti et Frédéric Courtine interviendront au cours de cette journée.

« Le club s’adresse d’abord aux femmes de tous les âges (30, 40, 50 ans et plus) dont les projets sont déjà matures, mais les hommes sont aussi les bienvenus. Hommes et femmes, qu’ils soient jeunes ou seniors, ont tout intérêt à travailler en synergie pour agir en performance », se félicite Sophie Nanin qui co-organise cette journée avec Laure Soulet, dirigeante d’Agile Communication.

Le 7 février de 15h à 22h 4e Journée Osez Entreprendre au Féminin à l’espace Capoul du Novotel place Wilson à Toulouse