Le samedi 3 mars, la Jeune Chambre Économique (JCE) de Toulouse organise la deuxième édition du festival Made in 31, au Quai des Savoirs. Parrainé par le cluster Digital Place, cet événement ouvert au grand public permettra la mise en valeur d’une sélection de trente-et-une entreprises qui incarnent l’avenir de l’économie locale.

A l’issue de la manifestation, trois prix seront remis afin de récompenser les meilleures entreprises. L’évènement est notamment organisé en partenariat avec Toulouse Métropole. La collectivité a voté en décembre dernier afin de soutenir à hauteur de 4 millions d’euros deux fonds d’amorçage et de capital innovation de l’Irdi à destination des jeunes pousses. Un effort financier qui vient renforcer les actions de la Métropole sur l’émergence de nombreuses pépites grâce à l’incubateur d’innovation sociale Première Brique, les soutiens aux filières (clusters et pôles de compétitivité), le réseau métropolitain de pépinières et d’hôtels d’entreprises ou encore le label French Tech.