Les mercredi et jeudi 20 et 21 février se dérouleront la 11e édition des rencontres régionales de l’ingéniérie au centre de congrès Diagora. L’AIMP, Association ingénierie Midi-Pyrénées et le Cinov Midi-Pyrénées, fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du conseil, de l’ingénierie et du numérique sont à l’origine de ce rendez-vous professionnel des acteurs du bâtiment et des travaux publics.

Ces Rencontres régionales de l’ingénierie seront l’occasion de réunir les différents acteurs de la construction (bureaux d’études, ingénieurs, architectes, maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage publics et privés, entreprises, industriels, étudiants, etc.) autour de conférences et débats sur des thèmes et problématiques d’actualité.

Mercredi et jeudi 20 et 21 février se dérouleront la 11e édition des rencontres régionales de l’ingéniérie au centre de congrès Diagora à Labège.