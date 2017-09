Les entreprises souhaitant candidater pour les Trophées de la com Sud-Ouest qui se déroulent le 26 octobre ont jusqu’au lundi 25 septembre, 18 heures, pour déposer leur dossier sur le site www.tropheesdelacom.so

Les Trophées de la com Sud-Ouest récompensent les plus belles campagnes de communication des agences et des annonceurs du Grand Sud-Ouest dans différentes catégories (Événementiel / Relations publics, Branding / Identité de marque, Édition, Communication extérieure / Insertion Presse, Audiovisuel, Communication digitale, Communication globale, Coups de coeur). Le jury sera composé de professionnels de la communication, du marketing et des médias, issus des régions hors Occitanie et Nouvelle Aquitaine… neutralité oblige !.