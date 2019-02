Colomiers. Des réunions de bilan de mandat avecl le maire Karine Traval-Michelet

A un an des prochaines élédctions municipales, les maires en place commencent à faire le bilan de leur action. Ainsi Karine Traval-Michelet, maire de Colomiers et vice-présidente de Toulouse Métropole, organisent plusieurs réunions dédiées au bilan de mandat et organisées dans les secteurs des

comités de quartier.

Les prochaines réunions auront lieu lundi 18 février, à 19h30, à la salle Gascogne, mardi 19 février, à 19h30, à La Mijoteuse, mercredi 20 février, à 19h30, à la salle polyvalente, lundi 25 février, à 19h30, à l’École Lucie-Aubrac, mardi 26 février, à 19h30, à l’école George-Sand, mercredi 27 février, à 19h30, à l’école Alain-Savary.

Différentes thématiques seront abordées : petite enfance, éducation et jeunesse, participation citoyenne, développement durable, économie et coopération internationale, urbanisme, cadre de vie, mobilité et habitat, sport, santé, culture et vie associative, vie citoyenne, politique sociale et tranquillité publique.